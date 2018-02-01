Ингушетия подпишет шесть инвестиционных соглашений на форуме в Сочи

НАЛЬЧИК, 1 фев — РИА Новости. Власти Ингушетии намерены подписать на форуме в Сочи шесть инвестиционных соглашений на сумму более 6,3 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба постоянного представительства республики при президенте России.

Ранее сообщалось, что в рамках форума Ингушетия планирует подписать четыре инвестиционных соглашения. © РИА Новости / Виталий Белоусов Перейти в фотобанк Дмитрий Козак рассказал о возможных контрактах на сочинском инвестфоруме

"В этом году мы заключаем (на форуме в Сочи – ред.) девять соглашений, в том числе шесть инвестиционных на общую сумму более 6,3 миллиарда рублей", — цитирует пресс-служба слова министра экономического развития Ингушетии Умалата Торшхоева.

Он отметил, что крупнейшим соглашением станет строительство второй очереди промышленного тепличного комплекса в городе Сунжа. Инвестором проекта выступает московский филиал АО "Агрокомплекс Сунжа". "Сумма инвестиций в проект составляет 4,8 миллиарда рублей. Тепличный комплекс станет одним из крупнейших в республике", — пояснил министр.

Еще одно соглашение связано со строительством в республике комбината по производству и фасовке пищевых продуктов. Ингушетия также намерена заключить соглашение с республикой Крым о передаче ей в безвозмездное пользование одного из детских лагерей, договоренность об этом была ранее достигнута между главами регионов Юнус-Беком Евкуровым и Сергеем Аксеновым. "Кроме того, предполагается подписать соглашения о сотрудничестве с двумя банками по предоставлению кредитов субъектам экономической деятельности Ингушетии", — заметил министр.

Российский инвестиционный форум состоится 15-16 февраля в Олимпийском парке Имеретинской низменности на территории Главного медиацентра, где разместятся экспозиции регионов, спонсоров и информационных партнеров форума. Официальным оператором мероприятия выступает фонд "Росконгресс".

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