В ЦБ заявили о возможности для смягчения денежно-кредитной политики

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 фев — РИА Новости. Банк России видит пространство для смягчения денежно-кредитной политики на ближайшем заседании совета директоров 9 февраля, но не исключает и паузы в снижении ключевой ставки, сообщила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Мы видим пространство для смягчения ДКП. И конечно, размер шага будем рассматривать на следующей неделе и на заседании совета директоров. Мы не исключаем паузу, но не исключаем и снижение ставки, не исключаем разный шаг", — сказала глава ЦБ.