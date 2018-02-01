Дмитрий Козак рассказал о возможных контрактах на сочинском инвестфоруме

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Контракты на сумму свыше 400 миллиардов рублей могут быть заключены на российском инвестиционном форуме в Сочи, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Традиционно где-то за 400 миллиардов рублей, но прогнозировать это невозможно. Поэтому от года в год мы можем говорить только о примерных параметрах… Думаю, что, исходя из возрастающего количества участников, будет возрастать количество таких контрактов и соглашений о сотрудничестве по конкретным направлениям", — сказал Козак.

Российский инвестиционный форум состоится 15-16 февраля в Олимпийском парке Имеретинской низменности на территории Главного медиацентра, где разместятся экспозиции регионов, спонсоров и информационных партнеров форума. Официальным оператором мероприятия выступает фонд "Росконгресс".

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