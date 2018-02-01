На Камчатке построят мусороперерабатывающий завод к 2021 году

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 фев — РИА Новости. Мусороперерабатывающий завод мощностью 50 тысяч тонн переработки твердых бытовых отходов в год запустят к 2021 году на юге Камчатского края, стоимость инвестпроекта составляет 150 миллионов рублей, сообщил в четверг РИА Новости представитель пресс-службы краевого правительства.

По его словам, инициатором проекта является ОАО "Елизовское многоотраслевое коммунальное хозяйство", а основной его задачей является обеспечение экологически безопасного обращения с отходами за счет их переработки и дальнейшего использования, что позволит значительно уменьшить техногенную нагрузку на окружающую среду.

"Реализация проекта в Елизовском районе потребует 150 миллионов рублей инвестиций. Две трети от этой суммы — собственные средства предприятия и еще 50 миллионов рублей — кредитные. Строительство завода будет вестись поэтапно, запустить производство планируется к 2021 году. При этом будет создано 28 рабочих мест с заработной платой 50-60 тысяч рублей", — отметил собеседник агентства.

Он отметил, что инвестор планирует производить из вторсырья RDF-топливо, металлолом, пластик и стекло. Ежемесячно завод будет выпускать порядка 1,9 тысячи тонн переработанной продукции, основной объем придется на RDF-топливо — около 800 тонн в месяц.

Представитель пресс-службы добавил, что члены инвестиционного совета Камчатского края приняли решение о сопровождении этого проекта, что подразумевает нефинансовые меры поддержки: назначение кураторов от органов исполнительной власти края, организационно-методическую, консультационно-информационную и иную помощь.

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