МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Бельгийский депутат Филип Девинтер, инициировавший рассмотрение в национальном парламенте резолюции об отмене санкций против РФ, ожидает, что в течение нескольких месяцев после президентских выборов в РФ в рамках ЕС начнется обсуждение вопроса о возможном сокращении ограничительных мер, что станет первым шагом к их возможному упразднению.
"Я надеюсь, что наш премьер будет первым европейским лидером, который поддержит и будет отстаивать нашу точку зрения. Возможно, разговор будет идти не о полной отмене санкций, но как минимум об их сокращении. Это будет первым шагом к налаживанию отношений с РФ", — сказал Девинтер в интервью каналу "Россия-24", отметив, что ожидает дебатов в парламенте по этому вопросу после возвращения бельгийского премьера из Москвы.
По словам парламентария, возглавляющего партию "Фламандский интерес", бельгийский бизнес теряет из-за санкций от 2,5 до 4 миллиарда евро в год.
"На это потребуется некоторое время… Но мне кажется, что все уже идет к этому, и санкции прикажут долго жить в скором времени. Как минимум, мы должны дождаться президентских выборов в России 18 марта, и после этого, я думаю, в пределах пяти-шести месяцев будет большое обсуждение в Европейском парламенте, а также с разными странами в Совете Европы по этим санкциям", — заявил он, отвечая на вопрос о возможных этапах и сроках отмены ограничительных мер.
Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил в Москве о необходимости более широкого диалога между Россией и ЕС, а также, что европейские санкции против Москвы не являются самоцелью. Премьер РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с бельгийским коллегой отметил, что, если санкции будут отменены, то в этом случае можно наметить пути восстановления торговли, но здесь возможен только симметричный подход.
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