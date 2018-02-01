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Экономика

Бельгийский депутат надеется на скорое обсуждение снятия санкций с России

Сюжет:
Санкции в отношении России (6530)
13:1801.02.2018
(обновлено: 13:36 01.02.2018)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкРоссия. Архивное фотоРоссия. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Бельгийский депутат Филип Девинтер, инициировавший рассмотрение в национальном парламенте резолюции об отмене санкций против РФ, ожидает, что в течение нескольких месяцев после президентских выборов в РФ в рамках ЕС начнется обсуждение вопроса о возможном сокращении ограничительных мер, что станет первым шагом к их возможному упразднению.

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
© AFP 2018 / Saul Loeb
Тайная часть "кремлевского доклада"
Оппозиционная партия "Фламандский интерес" ранее внесла на рассмотрение нижней палаты федерального парламента Бельгии — палаты представителей — проект резолюции, призывающей правительство королевства инициировать отмену Евросоюзом экономических санкций против РФ. Эта инициатива совпала по времени с визитом в Москву бельгийского премьера Шарля Мишеля.

"Я надеюсь, что наш премьер будет первым европейским лидером, который поддержит и будет отстаивать нашу точку зрения. Возможно, разговор будет идти не о полной отмене санкций, но как минимум об их сокращении. Это будет первым шагом к налаживанию отношений с РФ", — сказал Девинтер в интервью каналу "Россия-24", отметив, что ожидает дебатов в парламенте по этому вопросу после возвращения бельгийского премьера из Москвы.

По словам парламентария, возглавляющего партию "Фламандский интерес", бельгийский бизнес теряет из-за санкций от 2,5 до 4 миллиарда евро в год.

Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе
© REUTERS / Denis Balibouse
Подъемная сила: почему санкции против России не работают
"Санкции каждые полгода должны продлеваться, это значит, вы не можете в одно мгновение их отменить. Нам, в первую очередь, необходимо сократить их, прежде чем окончательно их убрать. Это необходимая последовательность действий, прежде чем мы от них избавимся", — сказал он.

"На это потребуется некоторое время… Но мне кажется, что все уже идет к этому, и санкции прикажут долго жить в скором времени. Как минимум, мы должны дождаться президентских выборов в России 18 марта, и после этого, я думаю, в пределах пяти-шести месяцев будет большое обсуждение в Европейском парламенте, а также с разными странами в Совете Европы по этим санкциям", — заявил он, отвечая на вопрос о возможных этапах и сроках отмены ограничительных мер.

Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
В СБ объяснили "кремлевский доклад" попыткой США скрыть внутренние проблемы
"Тот факт, что наш премьер (Бельгии) посетил РФ для дружеского рукопожатия, для того, чтобы поднять этот вопрос, это уже многое значит, это первый шаг для отмены санкций. Скорее, чтобы не отменять их пока, но на данный момент сократить их, пересмотреть", — добавил он.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил в Москве о необходимости более широкого диалога между Россией и ЕС, а также, что европейские санкции против Москвы не являются самоцелью. Премьер РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с бельгийским коллегой отметил, что, если санкции будут отменены, то в этом случае можно наметить пути восстановления торговли, но здесь возможен только симметричный подход.

Санкции США в отношении России в справке РИА Новости >>

Антироссийские санкции и международная торговля
© РИА Новости, Инфографика
Санкции против России и международная торговля
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Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 3 комментария
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i.ster
Не всё так сразу , Россия так быстро не развалится , так что санкции еще поработают.
13:20
01.02.2018
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Новоросс
i.ster,
«Украина очень четко идет к 33-му году. Насколько она близка к нему, мы не знаем, но Украина пройдет через нацистские штурмовые группы. И она обязана будет, чтобы восстановиться, пройти через подавление этой сволочи силой. Демократия европейская или другого типа с этими товарищами не справится. Поэтому при этой власти вряд ли что-то изменится. Когда эта власть рухнет, а она рухнет при помощи силы, Украина избавится от штурмовиков»
14:10
01.02.2018
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i.sterНоворосс(к комментарию)
Новоросс, Россия восстала против всего существующего миропорядка и хочет провести ревизию всего послевоенного устройства мира. При чём здесь Молдавия , страны Балтии , Грузия , Украина. Здесь надо видеть всё глобально. Мир не даст России навязать свои правила игры. Будет или так как есть или никак, Россия будет вынуждена выбирать между двух зол , или играть по правилам , или вообще выпасть из игры как и спортсмены , употреблявшие мерзость. Ибо , направлять все средства от экономической деятельности государства на разработку вооружений , это сродня тому , как накачивать спортсменов мельдонием.
14:32
01.02.2018
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