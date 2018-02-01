МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что выступает против погашения долгов по зарплате сотрудникам "ВИМ-Авиа" за счет средств "Аэрофлота", считает, что порядка 40% задолженности "ВИМ-Авиа" может погасить за счёт возврата НДС.

"Нет, это плохой прецедент. Вообще гасить зарплаты каким-либо компаниям, у которых возникли проблемы, банкротства за счет компаний — это странно", — сказал Дворкович журналистам, отвечая на вопрос, готово ли правительство разрешить погасить долги по зарплатам сотрудникам "ВИМ-Авиа" из антикризисных средств "Аэрофлота".

"Там есть другие варианты, по крайней мере, частичного погашения задолженности, я поручение дал, есть определенные суммы, которые должны вернуться в компанию за счет налога на добавленную стоимость. Дело в том, что в компании нет даже людей сейчас, которые способны подать документы в налоговую службу для возмещения НДС, просто не сформирован нормальный комплект документов", — сказал Дворкович.

"Кроме того, нам нужны были гарантии, что когда средства эти поступят от НДС, они пошли на зарплаты, а не растворились где-то. Вот над этим сейчас работаем. Это позволит примерно 40% задолженности погасить. Остальная часть, думаю, зависит от руководства самой компании, о того, будет ли это процесс банкротства или какое-то развитие. Вот процентов 40, наверное, можно погасить за счёт средств НДС, если компания сама предпримет необходимые действия", — добавил он.