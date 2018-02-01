Дворкович получил предложения Минфина о стимулировании модернизации НПЗ

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил, что получил предложения Минфина о стимулировании модернизации НПЗ, в первой половине февраля проведет совещание.

"Да, получили. Я еще эти предложения не читал. Материалы сейчас у помощников, совещание назначено в первой половине февраля", — сказал Дворкович журналистам.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в 2017 году поручил Минфину и Минэнерго до 15 января представить в правительство предложения по стимулированию дальнейшей модернизации НПЗ. Замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов в январе говорил, что Минэнерго направило в Минфин свои предложения по поддержке НПЗ еще в конце 2017 года. Министерство предложило проработать четыре направления: нефтехимия, модернизация НПЗ, проекты на Дальнем Востоке и взаимодействие в ЕАЭС.

Замглавы Минфина Илья Трунин 30 января сообщил, что министерство выступает за дифференцированный подход к поддержке НПЗ. Он напомнил, что обсуждение поддержки НПЗ идет в рамках налогового манёвра в нефтяной отрасли. Он направлен на оптимизацию налогообложения в этом секторе с отменой экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, потому что их существование дает неправильные стимулы развитию нефтепереработки, сказал Трунин.

При этом он отметил, что если просто отменить пошлины, то ряд заводов, которые либо уже модернизируются, либо готовятся к модернизации, окажутся на грани рентабельности. Поэтому нужно вводить систему поддержки нефтепереработки, но она должна быть дифференцированной, то есть дать правильные стимулы, пояснил Трунин. При этом он сообщил, что Минфин продолжает считать нецелесообразным перенос уплаты акцизов на топливо с НПЗ на автозаправочные станции.