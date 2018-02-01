Путин поздравил компанию "Национальная Медиа Группа" с десятилетием

Владимир Путин во время встречи с представителями экономического совета Франко-российская торгово-промышленная палата. 31 января 2018

Владимир Путин во время встречи с представителями экономического совета Франко-российская торгово-промышленная палата. 31 января 2018

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив компании "Национальная Медиа Группа" с 10-летием ее основания и назвал одной из эффективных в отечественной медиаиндустрии, сообщается на сайте Кремля.

"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с 10-летием основания "Национальной Медиа Группы". За прошедшее время холдинг в полной мере реализовал свой солидный творческий, консолидирующий потенциал, вошел в число крупнейших, конкурентоспособных и наиболее эффективных компаний в отечественной медиаиндустрии", — сказал он.

Как отметил Путин, важно, что сегодня под эгидой "Национальной Медиа Группы" воплощается в жизнь большое количество информационных и развлекательных проектов, которые вызывают интерес у самой широкой аудитории, "ведется неустанная работа над совершенствованием технологий и продуктов медиарынка". Президент подчеркнул, что компания оказывает ощутимую поддержку социальным и гуманитарным инициативам — в том числе ориентированным на воспитание подрастающего поколения.

"Уверен, что столь ответственный, высокопрофессиональный подход к делу будет способствовать дальнейшему развитию "Национальной Медиа Группы", позволит приумножить нынешние достижения холдинга", — сказал Путин.