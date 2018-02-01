Госдума обсудит развитие цифровой экономики и информбезопасности

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев во время пленарного заседания Информационная безопасность России в современных условиях. 1 февраля 2018

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев во время пленарного заседания Информационная безопасность России в современных условиях. 1 февраля 2018

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Госдума в феврале проведет парламентские слушания по условиям финансирования и развития цифровой экономики, а в марте — по обеспечению информационной безопасности, заявил первый зампредседателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, сопредседатель оргкомитета Инфофорума Эрнест Валеев.

"Двадцатого февраля 2018 года в Государственной Думе проводится парламентское слушание по теме формирования правовых условий финансирования и развития цифровой экономики. А в марте мы планируем парламентское слушание по проблеме обеспечения информационной безопасности", — сказал Валеев на Большом национальном форуме информационной безопасности "Инфофорум-2018".

Депутат выразил надежду, что материалы, разрабатываемые на форуме, будут использованы в работе парламента.

Агентство "РИА Новости|Россия сегодня" выступает Генеральным Информационным партнером Инфофорума-2018 и обеспечивает online трансляцию новостей с форума на площадке.