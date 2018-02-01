Brand Finance назвал самый дорогой российский бренд

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Сбербанк стал самым дорогим российским брендом по версии ежегодного международного рейтинга Brand Finance, говорится в сообщении банка.

Также Сбербанк единственным из представителей России попал в список 25 самых дорогих банковских мировых брендов.

Стоимость бренда Сбербанка за прошедший год выросла на 27,5%, достигнув 11,6 миллиарда долларов.

"Высокое место нашего бренда в международном рейтинге — это оценка усилий всей нашей команды по улучшению сервисов и услуг. Новая стратегия развития группы "Сбербанк" на период до 2020 года предусматривает дальнейшее увеличение гибкости, скорости и клиентоориентированности на основе внедрения новых технологий", — отметил глава банка Герман Греф.

Из российских компаний в рейтинг также вошли "Газпром" и "Лукойл".

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за девять месяцев 2017 года выросла на 44% — до рекордных 576,3 миллиарда рублей. По итогам года Сбербанк планировал заработать более 700 миллиардов рублей чистой прибыли.