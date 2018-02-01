Во Владивостоке рассказали о регистрации ресторанов на экономический форум

ВЛАДИВОСТОК, 1 фев — РИА Новости. Заявки на работу на Восточном экономическом форуме, который пройдет в сентябре во Владивостоке, уже подали 37 ресторанов, в 2017 году их было 20, сообщает пресс-служба администрации города.

В администрации Владивостока прошло первое заседание рабочей группы по организации питания на форуме.

"Также перед городскими властями стоит важная задача расширить перечень рекомендованных вниманию гостей ресторанов. Это связано с увеличением числа гостей и участников форума. Если в 2017 году в списке было 20 предприятий, то сегодня их (ресторанов) уже 37. И не исключено, что перечень будет дополнен", — говорится в сообщении.

На совещании обсуждались пожелания гостей форума в 2017 году. Специалист Роспотребнадзора рекомендовала пересмотреть вопрос организации питания для водителей форума, а представитель "Росконгресса" просил обратить внимание на качество завтраков в гостиницах Владивостока. Все недочеты в работе и предложения будут учтены в единой концепции по организации питания участников ВЭФ, которую сформулируют в феврале.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 6 по 7 сентября 2018 года.