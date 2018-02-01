Минск повышает тарифы на транзит российской нефти по своей территории

МИНСК, 1 фев – РИА Новости. Белоруссия с 1 февраля повысила тарифы на транзит российской нефти по своей территории на 6,7%.
Новые тарифы
Таким образом, с 1 февраля тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" по маршруту Унеча (Высокое) — Адамова Застава повышен до 307,19 российского рубля за тонну нетто (без НДС). По маршруту Унеча (Высокое) — Броды — до 131,95 российского рубля. Тарифы выросли на 6,7% по сравнению с предыдущими.
Также определены тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба" при осуществлении расчетов в иностранной валюте по маршруту Невель — Полоцк — ОАО "Нафтан" — 37,51 российского рубля за тонну нетто без НДС (на 6,7% больше), по маршруту Унеча (Высокое) — Полоцк — ОАО "Нафтан" — 144 российских рубля (6,7%), по маршруту Унеча (Высокое) — Мозырь — ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" — 65,47 российского рубля (6,7%).
Давний спор
Тарифы на транзит нефти по территории Белоруссии ранее становились предметом спора между двумя странами на фоне разногласий по поставкам нефти и газа в Белоруссию.
Так, осенью 2016 года Минск заявил о намерении повысить стоимость прокачки российской нефти в среднем на 50% с октября 2016 года. Однако тогда Белоруссия и РФ договорились, что Москва восстановит объемы беспошлинных поставок нефти в республику, а Минск отменит решение о повышении тарифов на ее транзит.
Была достигнута договоренность, что в случае, если стороны не смогут прийти к консенсусу по уровню индексации тарифов, будет действовать правило межправительственного протокола, по которому цена транзита вырастает на уровень прогноза российской среднегодовой инфляции на обсуждаемый год плюс 3%.
Необходимость новой методики
Между тем в январе 2018 года советник президента "Транснефти" Игорь Демин заявил, что утвержденная после спора о тарифах на транзит методика их индексации нуждается в пересмотре с 2019 года.
"С этой цифрой пришлось согласиться, но как в заключении сказал (заместитель главы ФАС Анатолий — ред.) Голомолзин, данная методика была разработана при инфляции около 10% в месяц и теперь должна быть принята новая методика на 2019 год", — пояснил Демин.