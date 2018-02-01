В России выросла пошлина на экспорт нефти

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 февраля выросла на 8,7 доллара — до 120,1 доллара за тонну со 111,4 доллара за тонну в январе, следует из документов Минэкономразвития РФ.

Минфин РФ ранее сообщал, средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 декабря 2017 года по 14 января 2018 года составила 66,51 доллара за баррель, или 485,5 доллара за тонну.

Льготная ставка пошлины на нефть для месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения из-за изменения расчета ставки пошлины в связи с налоговым маневром была обнулена с 1 февраля 2015 года. Эти ставки, согласно принятой формуле, будут оставаться на нулевом уровне, если средняя цена нефти будет ниже 76 долларов за баррель. Также обнулена пошлина на сжиженный углеводородный газ (СУГ).

Экспортная пошлина на высоковязкую нефть с 1 февраля повысилась до 19,5 доллара с 17,9 доллара.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла выросла до 36 долларов с 33,4 доллара, на темные – до 120,1 со 111,4 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина с 1 февараля увеличилась до 36 долларов с 33,4 доллара, прямогонного (нафта) — до 66 долларов с 61,2 доллара за тонну.

Пошлина на кокс выросла до 7,8 доллара с 7,2 доллара за тонну.