ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 1,25-1,5% годовых

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 30-31 января сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,25-1,5% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.

Решение совпало с прогнозами аналитиков, опрошенных РИА Новости.

По оценке регулятора, экономика США развивается "уверенными темпами". Показатели по занятости, расходам домашних хозяйств и долгосрочным капиталовложениям в бизнес остаются высокими. Безработица сохраняется на низком уровне.

При этом ФРС ожидает, что инфляция в США поднимется к целевому уровню в 2% в "среднесрочной перспективе". Регулятор по-прежнему планирует постепенное повышение ставок в этом году.

Кроме того, все члены комитета по открытым рынкам единогласно подтвердили приверженность долгосрочным целям и стратегии денежно-кредитной политики ФРС с учетом поправки, внесенной на предыдущем заседании в декабре. Согласно этой поправке, регулятор прогнозирует более продолжительный период "нормального" уровня безработицы в стране.

В 2017 году ФРС США повышала ставку три раза: в декабре — до 1,25-1,5%, в июне — до 1-1,25% и в марте — до 0,75-1% годовых. До этого темпы повышения ставки были более медленными — по одному разу в 2016 и 2015 годах. В 2007–2008 годах регулятор постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0-0,25% в декабре 2008 года.