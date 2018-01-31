Путин высоко оценил российско-французское сотрудничество по энергетике

НОВО-ОГАРЕВО, 31 янв — РИА Новости. Россия будет и дальше поддерживать передовые совместные российско-французские проекты, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями экономического совета ассоциации "Франко-российская торгово-промышленная палата".

"Мы будем и впредь поддерживать такие передовые совместные проекты", — сказал Путин.

По его словам, двустороннее сотрудничество в области энергетики имеет стратегическое значение.

"Приветствуем стремление корпораций вашей страны размещать производства в России, давать заказы нашим малым и средним предприятиям", — сказал президент России.