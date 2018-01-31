НОВО-ОГАРЕВО, 31 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем расширение сотрудничества в работе порта для перевалки СПГ с Ямала.

"У меня только что закончилась встреча с премьер-министром Бельгии, мы там говорили о расширении сотрудничества с этой страной, один из проектов — это расширение возможностей порта для перевалки грузов, в том числе продуктов, производимых на Ямале", — сказал Путин на встрече с представителями экономического совета ассоциации "Франко-российская торгово-промышленная палата".

"Ну и все вы хорошо знаете, отгрузки начались, первый танкер пришел и в Соединенные Штаты", — сказал Путин.

"Да, этот факт известен уже рынку, но мы об этом не кричим, потому что побаиваемся", — ответил владелец инвестиционной группы "Волга груп" Геннадий Тимченко.

"Ну, средства массовой информации распространили эту информацию, а вы побаиваетесь до сих пор", — ответил Путин. "Мы бизнесмены…", — сказал Тимченко.

"Ну, хорошо, я не бизнесмен, поэтому считаю возможным об этом сказать", — заключил президент РФ.