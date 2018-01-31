БЕРЛИН, 31 янв — РИА Новости. Санкции ЕС в отношении России будут сохраняться до устранения причин их введения, заявила на брифинге заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.
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Ранее конференция восточногерманских глав земельных правительств приняла решение взять курс на политику, направленную на снятие санкций с РФ. Это связано с серьезным экономическим ущербом, который терпят федеральные земли восточной Германии в связи с санкциями и встречными мерами, принятыми РФ. В четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель примет у себя глав земельных правительств.
По словам Деммер, она не может обозначить повестку встречи, вопрос, будут ли поднята тема российских санкций, представитель кабмина оставила без ответа.