В Берлине рассказали, как долго будут сохраняться санкции ЕС против России

БЕРЛИН, 31 янв — РИА Новости. Санкции ЕС в отношении России будут сохраняться до устранения причин их введения, заявила на брифинге заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

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"Санкции не являются самоцелью, они стали реакцией на продолжающуюся незаконную аннексию принадлежащего Украине полуострова Крым и, с другой стороны, на российскую дестабилизацию востока Украины, которая осуществляется поддерживаемыми Москвой сепаратистами. Поэтому введенные ЕС санкции в отношении России будут продолжаться до тех пор, пока не будет устранены причины для их введения", — сказала Деммер.

Ранее конференция восточногерманских глав земельных правительств приняла решение взять курс на политику, направленную на снятие санкций с РФ. Это связано с серьезным экономическим ущербом, который терпят федеральные земли восточной Германии в связи с санкциями и встречными мерами, принятыми РФ. В четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель примет у себя глав земельных правительств.

По словам Деммер, она не может обозначить повестку встречи, вопрос, будут ли поднята тема российских санкций, представитель кабмина оставила без ответа.