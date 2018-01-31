"Новатэк" планирует запустить в сентябре вторую очередь "Ямала СПГ"

ВЕНА, 31 янв — РИА Новости. Вторую очередь завода "Ямал СПГ" планируется запустить в сентябре, сообщил журналистам заместитель председателя правления "Новатэка" Марк Джетвей.

"Мы ожидаем, что в сентябре. Возможно, в третьем квартале", — сказал Джетвей, отвечая на вопрос о запуске второй очереди "Ямал СПГ".

Глава "Новатэка" Леонид Михельсон летом 2017 года сообщал, что вторая очередь "Ямал СПГ" будет введена в эксплуатацию на три месяца раньше плана, третья очередь — на 6-9 месяцев раньше плана.

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода СПГ на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта запланированы три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одна дополнительная на 1 миллион. Производство СПГ на первой технологической линии началось в декабре.