В ФАС рассказали о ходе отмены внутрисетевого роуминга в России

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Не все операторы "большой четверки "движутся в нужном направлении" по отмене внутрисетевого роуминга в РФ, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

В конце декабря служба продлила до 31 января для трех операторов связи — МТС, "Мегафона" и "Вымпелкома" — исполнение предупреждения ФАС по отмене внутрисетевого роуминга в РФ. Для Tele2 мера была продлена до конца мая.

"Знаю только, что не все двигаются в нужном направлении. Сейчас будем заниматься выяснением — кто, почему, как", — рассказал Артемьев.

"Мы же в процессе дела находимся. Поэтому просто, поскольку это указом президента предусмотрено — отмена роуминга, — если кто-то будет выпадать из этого (процесса отмены роуминга — ред.), будем разбираться. Это вызывает небольшое сожаление. Зря это кто-то", — отметил он, не уточнив конкретные компании.

"На всякий случай я всех предупреждаю: те, кто будут этому мешать, пострадают. Мы используем весь арсенал наш", — подытожил глава службы.