Путин встретится с ведущими французскими бизнесменами

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду встретится с ведущими французскими бизнесменами, руководителями крупнейших французских компаний, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вечером президент также встретится с представителями экономического совета Франко-российской Торгово-промышленной палаты — это ведущие французские бизнесмены, руководители крупнейших французских компаний. Вы знаете, что, несмотря на определенные текущие сложности в развитии наших торгово-экономических отношений на европейском направлении, со многими странами, в том числе и с Францией, сотрудничество по многим векторам продолжается и даже имеет очень хорошие, позитивные тенденции", — сказал он.