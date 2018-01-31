Шотландия намерена укрепить экономическое сотрудничество с Россией

ЛОНДОН, 31 янв – РИА Новости, Наталья Копылова. Шотландия выступила с предложением укрепить деловое сотрудничество с Россией, несмотря на усилившуюся в последнее время антироссийскую риторику в Великобритании. Приоритетная сфера интересов Шотландии в России – нефтегазовая отрасль, технологии и образование. О том, чего Россия и Шотландия хотели бы достичь во взаимовыгодном сотрудничестве, в интервью РИА Новости рассказал торговый представитель РФ в Соединенном Королевстве Борис Абрамов.

Восстановление товарооборота

Встреча, состоявшаяся между представителями шотландского правительства и деловой ассоциации Шотландии с торговым представительством РФ в конце января, была инициирована шотландской стороной. Регион, который на референдуме по Brexit в июне 2016 года проголосовал против выхода Великобритании из состава ЕС, всеми силами стремится активизировать и усилить свои экономические связи перед тем, как Британия окончательно покинет Евросоюз в марте 2019 года. Одной из стран, с которой Шотландия видит перспективы сотрудничества, является Россия.

По словам Абрамова, Шотландия является традиционным экономическим партнером РФ. Российско-шотландский товарооборот в прошлом году, как и в целом с Великобританией, впервые за последние три года перешел к росту. В январе-сентябре 2017 года объем товарооборота вырос на 22,7%, до 340,3 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Шотландский экспорт вырос на 4,3%, до 147,6 миллиона долларов, импорт увеличился на 41,9%, до 192,7 миллиона долларов. Отрицательное сальдо Шотландии в торговле с Россией составило 45,1 миллиона долларов.

Согласно данным британской статистики, в общем списке стран-партнеров Шотландии по объему товарооборота Россия занимает 26-е место, 29-е место по экспорту и 22-е место по импорту. Шотландские власти поставили цель значительно улучшить эти показатели.

Сферы взаимных интересов

Как отметил торгпред, важной деталью является то, что власти Шотландии сами сделали первый шаг к продолжению диалога с Россией и намерены усилить деловые связи между странами.

"Цель шотландской делегации, прибывшей к нам на встречу, была в том, чтобы обсудить, как ускорить развитие двусторонних отношений. Они готовы обозначить ряд взаимовыгодных направлений по сотрудничеству. В первую очередь, это энергетика. Шотландия, в отличие от традиционного представления о стране как о крае озер и виски, является очень мощным высокоразвитым промышленным регионом", — отметил Абрамов.

Родина виски и лохнесского чудовища сильна в таких отраслях, как энергетическое машиностроение, нефтедобыча и нефтепереработка, образование и компьютерные технологии.

"Возможности всех этих направлений они хотели бы использовать при сотрудничестве с Россией. На данном этапе мы договорились, что в ближайшее время определим более конкретные сферы и проекты для дальнейшей работы. Следует отметить, что близость экономических структур с упором на нефть и нефтедобычу в России и Шотландии создает естественные точки соприкосновения для наших экономик", — сказал собеседник агентства.

Наличие морских портов также способствует тому, что в Шотландии имеются нефтегазовые распределительные хабы. Большой потенциал для сотрудничества есть и в хорошо развитой в Шотландии альтернативной электроэнергетике – это ветровые, приливные и другие станции.

"Зеленая энергетика – это еще одна из тем, где Шотландия и Россия имеют точки интереса. У них накоплен хороший опыт в этой сфере. Есть много интересных направлений, по которым мы готовы работать и я думаю, что у нас это получится", — считает глава российского внешнеторгового ведомства.

По некоторым из направлений активный диалог между РФ и Шотландией продолжается. В эти дни в Великобритании проводит деловые встречи делегация российского Иннополиса, которая представит, в том числе в Шотландии, ряд проектов в сфере IT-технологий.

Ожидания

Глава российского торгпредства уверен, что до конца текущего года Россия и Шотландия подпишут ряд контрактов. "Я не думаю, что мы будем делать это на межведомственном уровне, но то, что могут получиться конкретные проекты – это да, в этом я не сомневаюсь. Уже запланирован приезд в Великобританию людей с конкретными проектами. Также мы пригласили представителей бизнеса и правительства Шотландии посетить в мае Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), чтобы они сформировали свою делегацию", — отметил Абрамов.

"Факт этой встречи интересен тем, что у нас за последние годы не было такого рода контактов с официальными лицами, правительственными органами Великобритании ни на общебританском, ни на региональном уровне. И то, что Шотландия сейчас проявляет инициативу в развитии двусторонних отношений, это очень приятно. И с нашей стороны эта инициатива встречает только поддержку!" — резюмировал торгпред.

Согласно данным торгового представительства, в 2017 году товарооборот между Россией и Великобританией вырос впервые за последние три года, увеличившись в январе-сентябре на 25%, до 9,3 миллиарда долларов.