Трамп не заинтересован в дальнейших санкциях против России, считает эксперт

ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Обнародованный в США "кремлевский список" политиков и бизнесменов из России показывает, что администрация на самом деле не заинтересована в дальнейших санкциях против России и подошла к делу формально, считает основатель и управляющий партнер юридической фирмы Marks & Sokolov, бывший сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс (Bruce Marks).

"Я думаю, что администрация Трампа не заинтересована в наложении санкций на Россию. Так что они просто технически соблюли закон, предоставив список российских политиков и бизнесменов. Очевидно, что у них нет энтузиазма относительно санкций. Это можно сказать по тому, что ясно видны источники списка имен: кремлевский телефонный справочник и список Forbes", — сказал Маркс РИА Новости.

"На них (администрацию Трампа) может оказывать давление конгресс, особенно демократы, с тем, чтобы они наложили санкции на конкретных людей, но это посылает сигнал о том, что они не хотят идти путем санкций и вместо этого хотят найти пути сотрудничества с Россией", — считает Маркс.

Он обратил внимание на то, что содержание списка не показывает реальных намерений накладывать на кого-либо санкции. Кроме того, многие из списка "близких к Кремлю" бизнесменов на самом деле живут за границей, и администрация не проводит между ними никакого различия, сказал эксперт.

Минфин США в ночь на вторник опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

Президент РФ Владимир Путин назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".