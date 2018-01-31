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Экономика

Команда "Газы!". Безвредность немецкого дизеля проверяли на людях

08:0031.01.2018
(обновлено: 08:16 31.01.2018)
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© AP Photo / dpa/ Kay NietfeldПротестующие в масках с надписью Kill diesel emissions в Берлине. Архивное фотоПротестующие в масках с надписью Kill diesel emissions в Берлине. Архивное фото
© AP Photo / dpa/ Kay Nietfeld

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости, Игорь Наумов. Против немецких автопроизводителей снова выдвинуты серьезные обвинения. Volkswagen, Daimler и BMW подозревают в финансировании экспериментов на людях и животных. Ранее эти корпорации уже оказывались в центре громких скандалов, связанных с обманом потребителей и картельным сговором. О том, что грозит им теперь, — в материале РИА Новости.

Дышите глубже

Компании Volkswagen, Daimler и BMW заподозрили в финансовой поддержке опытов на людях. По данным немецких СМИ, опасные для здоровья человека тесты по заказу автопроизводителей проводило Европейское исследовательское объединение по защите окружающей среды и здоровья в транспортном секторе (EUGT).

Экспериментировали на базе университетской клиники Ахена в 2012-2015 годах. Перед специалистами стояла конкретная задача — изучить воздействие на организм человека двуокиси азота.

Двадцать пять добровольцев несколько часов вдыхали выхлопные газы автомобилей с дизельными двигателями, а затем обследовались у врачей. В США аналогичные опыты проводили на обезьянах.

Руководитель EUGT Томас Краус назвал результаты исследований ограниченными, поскольку их нельзя распространить на всех людей. Кроме того, злополучная двуокись азота — лишь часть выхлопных газов дизельных двигателей.

Кнопка Diesel Stop
© Fotolia / bht2000
Судьба Меркель зависит от дизеля. А судьба дизеля – от Меркель

Какую цену немецким автопроизводителям придется заплатить, если докажут их причастность к опытам над людьми, — вопрос пока открытый. Эксперты не исключают негативные последствия не только для автопрома, но и для смежных секторов экономики Германии.

Для каждого рынка последствия будут разными, считает партнер экспертной компании DDK Дмитрий Моторин. "В России и Китае отнесутся к этому как к казусу. Другое дело — США и Евросоюз. Там могут использовать этот повод для судебных разбирательств и наложения штрафов. Мой прогноз — снимут с них деньги и все забудут", — говорит эксперт.

© AFP 2018 / Odd AndersenЗавод по сборке автомобилей "Фольксваген", Германия
© AFP 2018 / Odd Andersen
Завод по сборке автомобилей "Фольксваген", Германия

Запас прочности

Это не первый скандал, в котором замешаны ведущие автоконцерны Германии. В сентябре 2015 года Американское управление по защите окружающей среды (EPA) обнародовало материалы исследования токсичности выхлопа дизельных автомобилей концерна Volkswagen, продававшихся на рынке США с 2009 года.

Специалисты EPA установили, что электронные "мозги" машин 2.0 TDI во время тестов активировали особый режим работы двигателей, что позволяло вписаться в экологические нормы. В действительности же показатели концентрации двуокиси азота в выхлопных газах превышали допустимый уровень в 40 раз.

Скандал, известный теперь как "дизельгейт", быстро распространился по обе стороны Атлантики. Это нанесло сильный удар по репутации немецкого автопрома, многие десятилетия считавшегося эталоном качества, что служило оправданием высокой стоимости машин.

Логотип Volkswagen
© Flickr / Gerry Lauzon
"За то, что колеса круглые". Эксперт о новом повороте "дизельгейта" в США

Реакция рынка была предсказуемой: продажи Volkswagen в 2015 году снизились на два процента. Пик потерь пришелся на декабрь: минус пять процентов в мире, минус девять процентов в США и минус 4,5 процента в Европе. Кроме того, прямые затраты концерна на ликвидацию последствий "дизельгейта" в США уже превысили 25 миллиардов евро.

Потребители от компании не отвернулись, и она сумела сохранить свои позиции. Автоэксперт Сергей Асланян напомнил, что Volkswagen в 2017 году вернул мировое лидерство по объемам продаж с результатом 10,74 миллиона реализованных автомобилей. У ближайшего конкурента — объединенного концерна Renault, Nissan и Mitsubishi Motors — 10,54 миллиона.

© AFP 2018 / Christof StacheШтаб-квартира автоконцерна BMW в Мюнхене
© AFP 2018 / Christof Stache
Штаб-квартира автоконцерна BMW в Мюнхене

Последний звонок

В июле 2017 года стало известно о картельном сговоре между Volkswagen, Audi, Porsche, BMW и Daimler. Как выяснилось, они еще в 1990-х годах прошлого века начали согласовывать действия по производству и сбыту автомобилей.

Доказательства попали к правоохранителям практически случайно. В ходе обысков в офисах Volkswagen и фирмы Jones Day в рамках расследования "дизельгейта" была изъята презентация Audi под названием "Чистый дизель", датированная апрелем 2010 года.

Из документа следовало, что между немецкими автомобилестроителями на уровне руководства корпораций действуют определенные договоренности. Кроме того, фигурантами уголовного дела стали топ-менеджеры компании Bosch, ведущего мирового поставщика автокомпонентов.

Выхлопная труба
CC BY 2.5 / Steevven1 /
"Перегнули палку". Мнение об участии автопроизводителей в опытах над людьми

Участие в картеле карается крупными штрафами. По мнению экспертов, для Daimler выплаты могут достичь 15 миллиардов евро, для BMW — 9,4 миллиарда евро, для Volkswagen — 22 миллиарда евро.

Черная полоса для немецкого автопрома тянется уже несколько лет. Концерны не успели разобраться с одним скандалом, как попадали во второй, а теперь и в третий. Бизнес несет миллиардные убытки, но главное — потребители начинают думать, что "системообразующая" отрасль экономики Германии, на долю которой приходится 20 процентов экспорта, плохо регулируется и контролируется правительством.

Стоит напомнить, что на первых порах "дизельгейт" некоторые аналитики ставили в один ряд с банкротством американской энергетической компании Enron (2001 год), считающимся символом корпоративного мошенничества и коррупции.

Однако аналогия оказалась неуместна — череда скандалов не разорила немецкие автоконцерны. Несмотря на репутационный ущерб, они пока держат удар.

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Экономика
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Alex Ander
"Двадцать пять добровольцев несколько часов вдыхали выхлопные газы автомобилей с дизельными двигателями, а затем обследовались у врачей. В США аналогичные опыты проводили на обезьянах."- вот оно соотношение европейца и американца... Европа сама себя так поставила...
08:58
31.01.2018
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Василий ИвановAlex Ander
Alex Ander, У немцев просто богатый опыт давать людям вдыхать всякие газы.
10:25
31.01.2018
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