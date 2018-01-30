Россия запросила консультации с Евросоюзом в ВТО по делу об импорте свинины

БРЮССЕЛЬ, 30 янв — РИА Новости, Мария Князева. Россия запросила консультации с Евросоюзом в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) по делу об импорте свинины, говорится в материалах организации.

В своем обращении Москва подчеркнула, что выполнила решение ВТО относительно ограничений на поставки этой продукции из Евросоюза.

Россельхознадзор запретил поставки в страну свинины из стран Евросоюза с конца января 2014 года из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в Литве и Польше. В 2017 году Россия по требованию ВТО сняла этот запрет, однако он продолжает действовать уже не из-за АЧС, а на основании продовольственного эмбарго.

В начале января стало известно, что ЕС намерен взыскивать с России 1,39 миллиарда евро в год из-за ограничения импорта этого вида мяса. Заявленная цифра равна стоимости экспорта свинины из ЕС в Россию в 2013 году, а размер взысканий каждый год будет повышаться на 15 процентов.

Россия заявила о необоснованности претензий Евросоюза и намерении созвать новую панель арбитров, чтобы перепроверить уже выполненные требования ВТО. Как поясняли в Минэкономразвития, речь шла не о каких-либо штрафных санкциях или компенсации уже понесенных истцом потерь, а об ответном праве ЕС на неисполнение в отношении России своих обязательств по соглашению ВТО.

На прошлой неделе министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что Россия провела консультации с Евросоюзом по свинине и продолжит диалог, новых взаимных исков в рамках ВТО по этой теме не будет.