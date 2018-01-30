МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Публикация "кремлевского доклада" США не оказала значимого влияния на финансовую стабильность России, свидетельствует динамика индекса финансового стресса АКРА.

Минфин США в ночь на вторник опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры могут быть введены в будущем.

"Опубликованная сегодня первая часть доклада Минфина США о санкциях в отношении России не оказала значимого влияния на финансовую стабильность нашей страны. З0 января индекс ACRA Financial Stress Index (ACRA FSI) вырос всего на 0,06 пункта относительно своего вчерашнего уровня и остался на уровне 0,4 пункта, что характеризует состояние финансовой системы России как устойчивое", — сообщили в АКРА.

По мнению аналитиков агентства, хотя публикация наиболее ожидаемой инвесторами части доклада, касающейся ограничений на инвестиции в госдолг РФ, пока отложена, отсутствие значительных ограничений и формальный характер уже опубликованной части привели к снижению доходности по ОФЗ. "В целом финансовый сектор страны стал менее восприимчив к новым санкциям. Например, 13 января 2017 года, когда США приняли решение о продлении санкций, индекс упал на незначимые 0,01 пункта", — отметили в агентстве.

При составлении индекса АКРА учитывает ряд финансовых факторов — волатильность фондового рынка, индекс стоимости акций финансовой отрасли, спред ставки межбанковского кредита к ставке предоставления ликвидности ЦБ и другие. Индикатор ниже 1,11 пункта указывает на спокойную ситуацию, 2,5 пункта принимается агентством как порог, при котором система переходит в состояние кризиса.