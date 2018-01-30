Европейский эксперт: ЕС не склонен к расширению санкций против России

БРЮССЕЛЬ, 30 янв — РИА Новости, Александр Шишло. Евросоюз не склонен к расширению действующих санкций в отношении России, так называемый "кремлевский список" в этом плане ничего не изменит, считает директор геополитических исследований Европейского института международных отношений Пьер-Эммануэль Томанн.

Минфин США в ночь на вторник опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

Президент РФ Владимир Путин назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".

"Это ничего не даст. Я думаю, что Европейский союз в настоящий момент не склонен к расширению санкций в отношении России", — сказал РИА Новости Томанн.

Он напомнил, что для решения о продлении, изменении и снятии санкций необходимо единогласие 28 стран-членов ЕС. Между тем, в государствах сообщества в последнее время все чаще и отчетливее звучат призывы политиков и предпринимателей в поддержку снятия Евросоюзом санкционного режима в отношении России.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.