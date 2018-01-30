В Омской области будут базироваться IT- и HR-службы "Газпром нефти"

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Администрация Омской области договорилась с компанией "Газпром нефть" о переводе в регион службы ИТ-поддержки и управления персоналом компании, сообщается на официальном портале правительства региона.

В рамках перевода служб "Газпром нефть" создаст в Омске порядка 800 рабочих мест.

"Достигли договоренности, что все IT- и HR-специалисты переместятся в наш регион. Мозг компании будет здесь", — приводятся в сообщении слова врио губернатора Омской области Александра Буркова.

Как отметили в пресс-службе, предприятия "Газпром нефти", водящие в консолидированную группу налогоплательщиков, обеспечивают не только значительные отчисления в бюджет Омской области, но и значительное количество рабочих мест как в подразделениях своих структур, так и в сопутствующих сферах.

В "Газпром нефти" уточнили, что в Омске также базируется бухгалтерская функция "Газпром нефти". В компании подтвердили, что в Омске консолидируется единая IT-служба, которая поддерживает пользователей во всех дочерних предприятиях компании, а новый HR-центр будет оказывает поддержку предприятиям компании по подбору персонала и администрированию трудовых отношений.