Стало известно, когда может начаться строительство "Северного потока — 2"

ВЕНА, 30 янв — РИА Новости. Компания-оператор проекта "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG ожидает получения разрешений на реализацию строительства газопровода в феврале, при этом старт самих строительных работ ожидается летом, сообщил финдиректор компании Пол Коркоран.
"Реализация проекта идет по графику… все наши контракты готовы для того, чтобы строительство началось позже летом, после того, как мы получим разрешения в следующем месяце", — добавил он.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".