Путин призвал поддерживать экспортно ориентированные предприятия

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Властям России необходимо работать над поддержкой экспортно ориентированных предприятий, прежде всего, высокотехнологичной сферы, и эта поддержка должна быть рассчитана, как минимум, на среднесрочную перспективу, заявил во вторник кандидат в президенты РФ Владимир Путин.

Действующий президент, который идет на предстоящие выборы главы государства как самовыдвиженец, во вторник проводит встречу со своими доверенными лицами в Гостином дворе. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что встреча с доверенными лицами в качестве кандидата на выборах главы государства пройдет вне президентского рабочего времени.

"Нам, конечно, нужно предпринять усилия, чтобы поддержать экспорт, прежде всего, конечно, высокотехнологичный, не сырьевой… Когда мы говорим о таких мерах поддержки, связанных с сертификацией, защитой интеллектуальных прав и так далее, все это очень дорого и обременяет бизнес при экспорте своих товаров. Мы должны показать, что эта поддержка рассчитана как минимум на среднесрочную перспективу, а не только на текущий бюджетный цикл", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что для такой поддержки требуются средства и существуют определенные бюджетные ограничения. "Идет постоянная борьба между различными структурами правительства: есть Минэкономики и другие структуры, которые занимают вашу позицию и ярко ее защищают и представляют, а потом приходят представители Минфина и говорят – ну хорошо, а где деньги, Зин?", — пояснил Путин.

Однако, отметил президент, это не значит, что ситуация зашла в тупик. "Мы должны подумать над дальнейшим укреплением макроэкономических показателей российской экономики. Мы добились снижения инфляции до 2,5% — исторического минимума, нужно чтобы к этому привыкли все участники макроэкономической деятельности, не думали, что это завтра закончится", — заключил он.