Путин прокомментировал ситуацию с ценами на зерно

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Производство зерна в России по итогам 2017 года выше всех похвал, при этом власти страны следят за ценой на этот продукт, заявил президент РФ Владимир Путин.

Действующий президент, который идет на предстоящие выборы главы государства как самовыдвиженец, во вторник проводит встречу со своими доверенными лицами в Гостином дворе в Москве.

"Урожай зерновых — лучший за всю российскую историю — 134 миллиона тонн, выше даже, выше всяких похвал. Здесь возникают другие вопросы, товара много, как цены удержать — всегда баланс интересов нужен между потребителями в крупных населенных пунктах и городах, производителями, которым нужно получить деньги, вложенные в производство, прибыль для развития, все это в поле зрения (властей РФ), будем работать", — сказал Путин.

Он напомнил, что "рост сельхозпроизводства в пошлом году составил 4,2%, то есть постоянно (идет) вверх, рост серьезный — мы фактически полностью обеспечиваем себя мясом птицы и свинины".