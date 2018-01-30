Путин заявил о необходимости поддерживать экспортный потенциал России

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Нужно поддерживать экспортный потенциал РФ при том, что вопрос о явных и скрытых ограничениях в мировой экономике встает все острее, считает президент РФ Владимир Путин.

"Нам нужно поддерживать этот экспортный потенциал. При всех разговорах о либеральном характере современной мировой экономики, мы видим, что в сегодняшнем мире все острее встает вопрос ограничений. И не только связанный с санкциями в отношении России", — сказал Путин.

Он отметил, что также растет изоляционизм, недопуск товаров других стран на свои собственные рынки.

"Часто принципы всемирной торговой организации (ВТО — ред.) не работают. Ну а кроме очевидных ограничений, есть еще и скрытые, связанные с сертификацией товаров, фитосанитарными правилами… Пробиться часто невозможно", — заявил президент.

Самовыдвиженец Владимир Путин во вторник проводит встречу со своими доверенными лицами в Гостином дворе в Москве. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что встреча с доверенными лицами в качестве кандидата на выборах главы государства пройдет вне президентского рабочего времени.