Дворкович допустил корректировку закона о ГМО

НОВОСИБИРСК, 30 янв – РИА Новости. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович допускает возможность корректировки законодательство об использовании генетически модифицированных организмов (ГМО) в России.
"Да, абсолютно согласен. Если есть пробелы в законодательстве… у нас в протокольном заключении будет запись соответствующая, то нужно поправить эти вещи. Что касается производства продовольствия, то здесь есть политическое решение. К нему по-разному относятся, в том числе ученые, но оно есть", — сказал Дворкович.
Он напомнил, что в России законодательно запрещено выращивание и разведение ГМО-растений и животных, за исключением научных работ.