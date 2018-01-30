Дворкович допустил корректировку закона о ГМО

НОВОСИБИРСК, 30 янв – РИА Новости. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович допускает возможность корректировки законодательство об использовании генетически модифицированных организмов (ГМО) в России.

В ходе совещания по развитию биотехнологий, которое прошло во вторник в Новосибирске, представитель сибирского производственного объединения "Сиббиофарм" заявил, что законодательстве о ГМО не учтены все нюансы, а в своем первозданном виде оно может погубить отрасль биотехнологий в стране. Он призвал перестать использовать ГМО в ругательных целях и строго разграничить, в том числе в общественном дискурсе, ГМО для продовольствия и ГМО, используемые в других целях.

"Да, абсолютно согласен. Если есть пробелы в законодательстве… у нас в протокольном заключении будет запись соответствующая, то нужно поправить эти вещи. Что касается производства продовольствия, то здесь есть политическое решение. К нему по-разному относятся, в том числе ученые, но оно есть", — сказал Дворкович.

Он напомнил, что в России законодательно запрещено выращивание и разведение ГМО-растений и животных, за исключением научных работ.