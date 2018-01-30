Битумные мастики "Газпром нефти" прошли сертификацию по стандартам ЕС

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Герметизирующие мастики на основе нефтяных битумов производства "Газпромнефть — Битумные материалы" прошли сертификацию на соответствие европейским стандартам EN, сообщает пресс-служба "Газпром нефти".

Инспекционный аудит герметиков на предмет соответствия требованиям директив ЕС был проведен специализированной научно-исследовательской компанией "Baustofflabor Hamburg Dipl.-Ing, Labryga GmbH" (Гамбург). По его результатам произведена сертификация герметизирующей мастики "Арктик 3" и битумно-полимерной герметизирующей мастики "Брит", эта продукция компании может быть маркирована международным знаком СЕ, отметили в компании.

Мастики "Брит" предназначены для герметизации деформационных швов и трещин в асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях.

"Качество выпускаемой на производственных площадках "Газпром нефти" битумной продукции не уступает широко применяемым за рубежом аналогам, что подтверждается и соответствующими международными сертификатами. Наши битумопроизводные материалы уже зарекомендовали себя на российском рынке, а благодаря полученным сертификатам мы сможем предложить премиальную линейку битумопроизводных вяжущих продуктов высокого качества нашим зарубежным потребителям" — приводятся в пресс-релизе слова генерального директора "Газпромнефть — Битумные материалы" Дмитрия Орлова.