Дворкович рассказал о реиндустриализации Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 30 янв – РИА Новости. Многие пункты плана реализации программы реиндустриализации экономики Новосибирской области уже выполнены, планируется обсудить ряд новых проектов программы, сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович во вторник на заседании рабочей группы по реализации программы.
Он отметил, что на заседании рабочей группы во вторник планируется договориться о том, какие коррективы и дополнения нужно внести в этот план, и обсудить ряд новых проектов, которые позволят добиться серьезного продвижения в сфере медицинской промышленности.
Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что программа в целом может стать хорошим примером ускоренного развития региона.
Травников добавил, что сейчас Новосибирская область опережает многие регионы по научному потенциалу, но пока отстает по их внедрению. Ряд шагов по улучшению работы в этом направлении уже приняты, заверил он.
В свою очередь полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил, что считает очень важным, чтобы ведущие проекты приобретали межрегиональных характер.