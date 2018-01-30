Дворкович рассказал о реиндустриализации Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 30 янв – РИА Новости. Многие пункты плана реализации программы реиндустриализации экономики Новосибирской области уже выполнены, планируется обсудить ряд новых проектов программы, сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович во вторник на заседании рабочей группы по реализации программы.

"Перед Новосибирской областью стоят крупные задачи. Есть ряд ключевых проектов, которые реализуются под "зонтиком" нашей рабочей группы, контролирующей программу реиндустриализации экономики Новосибирской области. Некоторые проекты носят и межрегиональных характер. Был принят план мероприятий по реализации программы. Многие пункты плана уже выполнены", — сказал вице-премьер.

Он отметил, что на заседании рабочей группы во вторник планируется договориться о том, какие коррективы и дополнения нужно внести в этот план, и обсудить ряд новых проектов, которые позволят добиться серьезного продвижения в сфере медицинской промышленности.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что программа в целом может стать хорошим примером ускоренного развития региона.

"За время ее реализации представлено и рассмотрено восемь флагманских проектов. Произведен запуск флагманских проектов, и продолжается работа по их реализации. Но считаю, что число проектов, получивших поддержку, должно увеличиваться. Также надо задумываться о том, чтобы создавать условия для опережающего развития и целых отраслей промышленности", — сказал он.

Травников добавил, что сейчас Новосибирская область опережает многие регионы по научному потенциалу, но пока отстает по их внедрению. Ряд шагов по улучшению работы в этом направлении уже приняты, заверил он.

В свою очередь полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил, что считает очень важным, чтобы ведущие проекты приобретали межрегиональных характер.