"Лебедь" мира: как военные самолеты превращали в гражданские

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости, Вадим Саранов. Уникальный стратегический бомбардировщик Ту-160 "Белый лебедь" может обрести гражданскую профессию. На днях, во время встречи с рабочими Казанского авиационного завода, президент России Владимир Путин предложил подумать над созданием на его основе пассажирского самолета. Ранее боевой машиной уже интересовались арабские шейхи, подумывающие о разработке сверхзвукового бизнес-джета. И хотя на первый взгляд идея может показаться экзотичной, в истории мирового авиапрома немало примеров успешной конверсии военных машин в гражданские, многие из которых стали настоящими легендами. О самых известных экс-бомбардировщиках, — в материале РИА Новости.

От "Ильи Муромца" до Ту-104

У перевоплощения Ту-160 в гражданский самолет (если оно, конечно, состоится) хватает прецедентов. Собственно, первый пассажирский самолет "Илья Муромец" был братом-близнецом одноименного бомбардировщика. Среди самых знаменитых переделок довоенного периода — агитсамолет АНТ-20 "Максим Горький", который вел свою родословную от бомбардировщика ТБ-4. Гигантская по тем временам машина брала на борт 72 пассажира и преодолевала расстояние до 1000 километров. "Максим Горький" разбился во время демонстрационного полета в мае 1935 года. Второй и последний экземпляр АНТ-20, получивший наименование АНТ-20бис, построили в 1938-м. Машина перевозила грузы и пассажиров до 1942 года.

Первым крупносерийным советским гражданским авиалайнером с военными корнями должен был стать Ту-70, рассчитанный на 72 пассажира. Машина, поднявшаяся в небо в 1946-м, создавалась на основе бомбардировщика Б-4 — советской реплики американской "суперкрепости" B-29. И хотя планировалась постройка семидесяти лайнеров, в металле был сделан только один.

Прочно закрепиться на регулярных пассажирских авиалиниях удалось знаменитому стратегическому бомбардировщику Ту-95, в гражданском варианте — Ту-114. Всего советский авиапром выпустил 31 такой самолет. От военного предшественника Ту-114 достались крылья, двигатели и хвостовое оперение. Унаследовал он и некоторые недостатки — в первую очередь это запредельный шум двигателей, достигавший значений в 108-112 децибел. Машина работала на регулярных гражданских линиях с 1961 по 1976 год, за это время только один Ту-114 погиб в авиакатастрофе. Ее причиной признали человеческий фактор.

Первый советский реактивный лайнер Ту-104 произошел от бомбардировщика Ту-16. Правда, черты Ту-16 угадывались в новой машине с трудом. Ту-104, в отличие от Ту-16, — низкоплан, длина самолета увеличилась на четыре метра, диаметр фюзеляжа расширили до трех с половиной метров. Судьба Ту-104 складывалась не безоблачной — он вошел в историю как самый аварийный авиалайнер, в катастрофах потеряно 18% всех изготовленных машин. На гражданских линиях Ту-104 трудился до 1979 года. Тогда же на пенсию отправили его уменьшенный вариант — среднемагистральный самолет Ту-124.

Самый успешный зарубежный опыт конверсии бомбардировщика — Boeing 307 Stratoliner, спроектированный на базе "летающей крепости" B-17. Эта машина, поднявшаяся в небо в 1938 году, стала первым самолетом с герметичной кабиной и, по сути, открыла новую эру в гражданской авиации.

Пробный шар

Как видим, бомбардировщики сыграли немалую роль в развитии отечественной и мировой гражданской авиации. Что интересно, Ту-160 уже частично использовался на мирном поприще. Разработанные для "Белого лебедя" двигатели НК-32 в 90-х устанавливались на летающей лаборатории Ту-144ЛЛ. В рамках совместной российско-американской программы летных исследований лаборатория совершила более 20 полетов. Но если технически реализовать проект гражданского Ту-160 еще возможно, рыночные перспективы новой машины экспертами пока расцениваются как условные.

"Представители "Туполева" говорили, что шейхи хотят купить Ту-160, но шейхи богатые, и у них свои причуды, — рассказал РИА Новости руководитель Агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. — Никакой экономической эффективности у подобного решения не может быть в принципе. Использовать конструкцию с такой колоссальной взлетной массой для перевозки незначительного количества людей — это стрелять из пушки по воробьям. Причем крейсерская скорость, на которую рассчитан самолет, не настолько высока, чтобы сэкономить время в полете. Сверхзвуковой режим на Ту-160 требуется для преодоления ПВО противника и не обеспечивает большую дальность полета".

По мнению большинства опрошенных экспертов, скорее всего, дело ограничится постройкой единичных экземпляров гражданских Ту-160, ведь рейс на таком самолете смогут позволить себе лишь финансово обеспеченные корпоративные клиенты. Как сказал на встрече с авиастроителями Владимир Путин, в их числе могут оказаться, например, крупные российские компании.

"Сегодня на трансатлантических линиях высокий спрос на места в первом классе и бизнес-джетах, — рассказывает Олег Пантелеев. — Не стоит забывать что "Конкорды" благополучно летали в Нью-Йорк, несмотря на дорогие билеты. Поэтому в мире идет работа над несколькими проектами сверхзвуковых самолетов".

К созданию сверхзвукового бизнес-джета ближе всех подошли американцы. На 2023 год намечен первый полет самолета Aerion AS2, разрабатываемого Aerion Corporation и Lockheed Martin. Как сообщается, машина сможет перевозить 12 пассажиров, максимальная скорость Aerion AS2 составит 1,5 Маха (1800 километров в час). Поэтому не исключено, что создание гражданского самолета на базе бомбардировщика Ту-160, рассматривается в первую очередь как возможность для российского авиапрома освоиться в перспективной нише сверхзвуковой бизнес-авиации.