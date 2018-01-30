Холод не тетка: почему США закупают российский газ вопреки санкциям

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости, Игорь Наумов. Французский танкер Gaselys со сжиженным природным газом (СПГ) в минувшее воскресенье встал под разгрузку в американском порту Бостон. Через пару недель в США ждут второй газовоз. И оба — с российским топливом. Почему Вашингтон предпочел на время забыть об антироссийских санкциях — в материале РИА Новости.

Через третьи руки

У прибывшей в Бостон партии СПГ объемом около 100 миллионов кубометров российское происхождение. Это топливо было произведено в конце прошлого года на заводе компании "Новатэк" в рамках проекта "Ямал СПГ". Затем его приобрела малазийская компания Petronas и вывезла в Англию на танкере "Кристоф де Маржери".

Французский концерн Engie перекупил СПГ у малазийцев, чтобы отправить через Атлантику в США. Дело в том, что на северо-востоке Америки нынешняя зима выдалась суровой. Поставщики газа потребностей рынка не закрыли, и это привело к резкому подорожанию энергоносителей.

Так, в декабре 2017-го спотовые цены на газ в США поднимались до астрономических 6,3 тысячи долларов за тысячу кубометров. Для сравнения: голубое топливо для европейцев стоило в среднем менее 200 долларов за тысячу кубометров, а на считающемся премиальном, то есть более дорогом рынке Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) — около 390 долларов.

Ситуацией воспользовались поставщики. Известно, что Engie готовит к отправке на северо-восток США вторую партию российского СПГ. В настоящее время танкер Provalys принимает на борт топливо в порту Дюнкерк. Расчетная дата прибытия в Новую Англию — 15 февраля.

Впрочем, это не означает, что "Новатэк" через цепочку посредников вышел на американский газовый рынок. По словам гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, эти сделки носят локальный характер. Целевой рынок СПГ с Ямала — страны АТР.

"Как только фактор неблагоприятной погоды будет нивелирован, цены в США стабилизируется, и интерес к поставкам СПГ на этот рынок пропадет", — согласна директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.

Игра на выживание

Особую пикантность ситуации придает то, что поставки российского газа в США происходят на фоне санкций, введенных Вашингтоном в отношении крупнейших нефтегазовых компаний РФ. Под ударом оказался и "Новатэк", занимающий в России второе после "Газпрома" место по объемам добычи газа.

Это создало риски для строительства на полуострове Ямал завода по производству СПГ. Напомним, российской компании в этом проекте принадлежит 50,1% акций, Total и китайской CNPC — по 20%, Фонду Шелкового пути — 9,9%. Было решено, что "Новатэку" поможет правительство России. Кроме того, 12 миллиардов долларов вложили китайские инвесторы.

В результате санкционная политика Вашингтона дала сбой. Проект успешно реализуется. Первая очередь завода мощностью 5,5 миллиона тонн СПГ введена в эксплуатацию 5 декабря 2017 года. А через пару лет объемы производства вырастут в три раза. Причем практически весь газ уже законтрактован на 20 лет вперед.

Президент Владимир Путин, открывая в начале декабря прошлого года завод, заявил, что "Ямал СПГ" — это новые горизонты развития газовой отрасли, всей национальной экономики. Благодаря этому проекту создаются высокотехнологичные рабочие места, обеспечивается загрузка смежных предприятий, закладывается основа для эффективного освоения Арктики и Северного морского пути.

Проект, похоже, оценили и в США. Министр энергетики России Александр Новак рассказал журналистам, что в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе он обсуждал со своим американским коллегой Риком Перри возможности сотрудничества и посещения завода "Ямал СПГ".

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Бостонское чаепитие

В декабре-январе с Ямала было отправлено восемь танкеров с 530 тысячами тонн СПГ на борту. Поставки, по данным Федеральной таможенной службы, осуществлялись в Сингапур, Францию, Великобританию и Нидерланды.

Однако на самом деле география продаж ямальского газа значительно шире. Как видим, СПГ попадает даже туда, где его совсем ждут — в США. Пройдя через цепочку посредников и перекупщиков, побывав на газовых хранилищах в Европе, топливо как бы утрачивает четкую "национальную" принадлежность.

"Это же не российский газ. Он был продан. Молекулы российские, но фактически это собственность покупателей. Это лишь говорит о том, что рынок СПГ становится более глобальным", — так прокомментировал историю с поставкой СПГ в Бостон Новак.

"Ямал СПГ" до апреля текущего года будет продавать сжиженный газ на условиях спот, напоминает Белова. Практика перепродажи спотовых грузов допускает формирование и более длинной цепочки участников. Юридически поставляемый в США газ — французский, по стране-происхождения последнего продавца топлива, уточнила она.

Константин Симонов, в свою очередь, отметил, что в США никто не шумит по этому поводу. Ожидать повторения знаменитого Бостонского чаепития, когда в декабре 1773 года колонисты, не довольные политикой метрополии, уничтожили груз чая Ост-Индской компании, не приходится.

"И это несмотря на то, что в публичном пространстве любая торговая сделка между Россией и Америкой сегодня воспринимается почти исключительно через призму санкций", — подчеркнул Симонов.

Вашингтон по-прежнему намерен мешать России в сфере энергетики. На днях госсекретарь США Рекс Тиллерсон по итогам встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" подрывает стабильность и безопасность Европы.