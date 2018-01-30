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Экономика

Холод не тетка: почему США закупают российский газ вопреки санкциям

08:0030.01.2018
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкХранилище сжиженного природного газа в порту СабеттаХранилище сжиженного природного газа в порту Сабетта
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости, Игорь Наумов. Французский танкер Gaselys со сжиженным природным газом (СПГ) в минувшее воскресенье встал под разгрузку в американском порту Бостон. Через пару недель в США ждут второй газовоз. И оба — с российским топливом. Почему Вашингтон предпочел на время забыть об антироссийских санкциях — в материале РИА Новости.

Через третьи руки

У прибывшей в Бостон партии СПГ объемом около 100 миллионов кубометров российское происхождение. Это топливо было произведено в конце прошлого года на заводе компании "Новатэк" в рамках проекта "Ямал СПГ". Затем его приобрела малазийская компания Petronas и вывезла в Англию на танкере "Кристоф де Маржери".

Французский концерн Engie перекупил СПГ у малазийцев, чтобы отправить через Атлантику в США. Дело в том, что на северо-востоке Америки нынешняя зима выдалась суровой. Поставщики газа потребностей рынка не закрыли, и это привело к резкому подорожанию энергоносителей.

Так, в декабре 2017-го спотовые цены на газ в США поднимались до астрономических 6,3 тысячи долларов за тысячу кубометров. Для сравнения: голубое топливо для европейцев стоило в среднем менее 200 долларов за тысячу кубометров, а на считающемся премиальном, то есть более дорогом рынке Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) — около 390 долларов.

Ситуацией воспользовались поставщики. Известно, что Engie готовит к отправке на северо-восток США вторую партию российского СПГ. В настоящее время танкер Provalys принимает на борт топливо в порту Дюнкерк. Расчетная дата прибытия в Новую Англию — 15 февраля.

Завод по производству сжиженного газа Ямал СПГ. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Во Францию прибыла третья партия газа с "Ямала СПГ"

Впрочем, это не означает, что "Новатэк" через цепочку посредников вышел на американский газовый рынок. По словам гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, эти сделки носят локальный характер. Целевой рынок СПГ с Ямала — страны АТР.

"Как только фактор неблагоприятной погоды будет нивелирован, цены в США стабилизируется, и интерес к поставкам СПГ на этот рынок пропадет", — согласна директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.

© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкАрктический танкер-газовоз "Кристоф де Маржери" (ледового класса Arc7), разработанный для проекта "Ямал СПГ"
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Арктический танкер-газовоз "Кристоф де Маржери" (ледового класса Arc7), разработанный для проекта "Ямал СПГ"

Игра на выживание

Особую пикантность ситуации придает то, что поставки российского газа в США происходят на фоне санкций, введенных Вашингтоном в отношении крупнейших нефтегазовых компаний РФ. Под ударом оказался и "Новатэк", занимающий в России второе после "Газпрома" место по объемам добычи газа.

Здание министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / J. David Ake
"Давление на Россию": США расширили антироссийские санкции

Это создало риски для строительства на полуострове Ямал завода по производству СПГ. Напомним, российской компании в этом проекте принадлежит 50,1% акций, Total и китайской CNPC — по 20%, Фонду Шелкового пути — 9,9%. Было решено, что "Новатэку" поможет правительство России. Кроме того, 12 миллиардов долларов вложили китайские инвесторы.

В результате санкционная политика Вашингтона дала сбой. Проект успешно реализуется. Первая очередь завода мощностью 5,5 миллиона тонн СПГ введена в эксплуатацию 5 декабря 2017 года. А через пару лет объемы производства вырастут в три раза. Причем практически весь газ уже законтрактован на 20 лет вперед.

Президент Владимир Путин, открывая в начале декабря прошлого года завод, заявил, что  "Ямал СПГ" — это новые горизонты развития газовой отрасли, всей национальной экономики. Благодаря этому проекту создаются высокотехнологичные рабочие места, обеспечивается загрузка смежных предприятий, закладывается основа для эффективного освоения Арктики и Северного морского пути.

Проект, похоже, оценили и в США. Министр энергетики России Александр Новак рассказал журналистам, что в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе он обсуждал со своим американским коллегой Риком Перри возможности сотрудничества и посещения завода "Ямал СПГ".

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© Ruptly
Танкер с партией российского сжиженного газа пришвартовался у берегов Бостона

Бостонское чаепитие

В декабре-январе с Ямала было отправлено восемь танкеров с 530 тысячами тонн СПГ на борту. Поставки, по данным Федеральной таможенной службы, осуществлялись в Сингапур, Францию, Великобританию и Нидерланды.

Однако на самом деле география продаж ямальского газа значительно шире. Как видим, СПГ попадает даже туда, где его совсем ждут — в США. Пройдя через цепочку посредников и перекупщиков, побывав на газовых хранилищах в Европе, топливо как бы утрачивает четкую "национальную" принадлежность.

"Это же не российский газ. Он был продан. Молекулы российские, но фактически это собственность покупателей. Это лишь говорит о том, что рынок СПГ становится более глобальным", — так прокомментировал историю с поставкой СПГ в Бостон Новак.

"Ямал СПГ" до апреля текущего года будет продавать сжиженный газ на условиях спот, напоминает Белова. Практика перепродажи спотовых грузов допускает формирование и более длинной цепочки участников. Юридически поставляемый в США газ — французский, по стране-происхождения последнего продавца топлива, уточнила она.  

Константин Симонов, в свою очередь, отметил, что в США никто не шумит по этому поводу. Ожидать повторения знаменитого Бостонского чаепития, когда в декабре 1773 года колонисты, не довольные политикой метрополии, уничтожили груз чая Ост-Индской компании, не приходится.

Завод по производству сжиженного газа Ямал СПГ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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"Так устроен рынок". Эксперт о поставках газа с "Ямала СПГ" в США

"И это несмотря на то, что в публичном пространстве любая торговая сделка между Россией и Америкой сегодня воспринимается почти исключительно через призму санкций", — подчеркнул Симонов.

Вашингтон по-прежнему намерен мешать России в сфере энергетики. На днях госсекретарь США Рекс Тиллерсон по итогам встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" подрывает стабильность и безопасность Европы.

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Экономика
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Анатолий Серяков
"Было решено, что "Новатэку" поможет правительство России"

Какую часть акций предприятия получит РФ ? Или, как в 2009, безвозмездная помощь обедневших абрамовичам из моих налогов ?
08:51
30.01.2018
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O WP
Смешные эти амеры, сначала санкции вводят, потом тут же просят и покупают ГАЗ у РФ, смешно и только.
08:50
30.01.2018
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Дмитрий Широков
А вот у свидомых все молекулы европейские! ))
08:39
30.01.2018
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