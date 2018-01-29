Депутат рассказал, какой должна быть налоговая система в России

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Налоговая система в России должна быть простой и понятной как для граждан, так и для бизнеса, заявил журналистам первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Глеб Хор.

Он напомнил, что 2018 год – это год принятия решений по настройке налоговой системы, о необходимости которой ранее говорил президент РФ Владимир Путин. "Глава государства предлагал ориентировать налоговую систему таким образом, чтобы она стимулировала деловую активность, рост экономики и инвестиций, создавала конкурентные условия для развития отечественных предприятий. При этом существующие фискальные льготы должны быть упорядочены, а проводимая налоговая политика — обеспечивать стабильность и предсказуемость системы налогообложения", — отметил депутат.

"Предсказуемость налоговой системы имеет первостепенное значение для бизнеса. Налоговая система должна быть конкурентоспособной и стимулирующей выход из тени. Причем необходимо помнить, что ни одно государство в мире не сможет заставить налогоплательщика заплатить больше, чем он готов заплатить сам", — подчеркнул Хор.

"Уплата любого налога должна быть комфортной и для граждан, и для предпринимателей. Причем у налогоплательщика должны быть четкие ориентиры относительно того, какой будет налоговая нагрузка на них. Нельзя бесконечно обсуждать налоговые изменения, держа всех в напряжении. Необходимо, наконец, четко определиться, в каком направлении двигаться. При этом налоговая нагрузка не должна увеличиваться", — полагает первый зампред бюджетного комитета.

Вопросы, касающиеся проблем и возможных путей настройки налоговой системы, неоднократно обсуждались бюджетным комитетом в рамках консультаций с ведущими бизнес-объединениями – РСПП, "Деловой Россией", "Опорой России". "Принципиальная позиция и бизнеса, и нашего комитета заключается в том, что настройка налоговой системы не должна происходить за счет региональных и местных бюджетов", — заявил, в свою очередь, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Леонид Симановский.

Для бизнеса важно, чтобы и регионы, и муниципалитеты имели устойчивые источники доходов. В противном случае они будут вынуждены принимать меры для повышения доходной части своих бюджетов, в том числе и за счет увеличения налоговой нагрузки на бизнес, заметил парламентарий. Чрезвычайно важной темой для бизнеса являются неналоговые платежи, продолжил он. "Поэтому предстоит определиться и принять решения не только по налогам, но и по неналоговым платежам. Причем следует помнить, что улучшение налогового администрирования позволяет не повышать фискальную нагрузку на бизнес", — подчеркнул Симановский.

Он заметил, что в последнее время вновь звучат предложения о необходимости ухода от плоской шкалы налогообложения доходов граждан, позволившей в свое время обелить зарплаты, и возврата к прогрессивной шкале. "При этом инициаторы такого подхода почему-то забывают, что прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ) не только сложна с точки зрения ее администрирования, но и способствует уходу в тень. А, следовательно, возврат к ней вновь может привести к снижению поступлений по НДФЛ в бюджетную систему страны", — уверен зампред бюджетного комитета.

Он также считает, что вводя те или иные новые инструменты налогового контроля, необходимо одновременно расставаться с теми из них, которые уже устарели. Парламентарий отметил и необходимость прекращения практики неоднократного внесения изменений в течение года в одну и ту же статью Налогового кодекса (НК). "Ведь это отнюдь не способствует стабильности налоговой системы и делает ее менее предсказуемой для налогоплательщика", — сказал зампред бюджетного комитета.

Помимо этого, в НК много отсылочных норм к тем или иным нормативным актам, которые принимает правительство РФ. "Примерно половина из них относится к элементам налогообложения и позволяет, по сути, менять их без внесения изменений в законодательство. Поэтому нам предстоит определиться, по какому пути мы хотим идти дальше – оставить все как есть, либо постараться как можно подробнее все прописать в НК", — резюмировал Симановский.

Член комитета по бюджету и налогам Владислав Резник считает, что необходимо достаточно осторожно подходить к принятию на федеральном уровне законов, приводящих к снижению налоговых поступлений в региональные бюджеты, а, следовательно, сокращающих их налоговую базу. "При принятии таких решений, прежде всего, нужно просчитывать все возможные последствия, чтобы четко понимать к чему это приведет, и потребуется ли компенсация из федерального бюджета в случае возникновения выпадающих доходов у регионов", — пояснил он.