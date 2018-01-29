Эксперт считает, что мировая экономика скатывается к "экономике войны"

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Мировая экономика скатывается к тому, чтобы стать экономикой войны, заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, комментируя итоги прошедшего на прошлой неделе Всемирного экономического форума в Давосе.
"Потому что на самом деле речь о непризнании одного факта: у нас сейчас мировая экономика скатывается к тому, чтобы стать экономикой войны. И связано с нерешаемостью и нерешенностью практически всех проблем и вызовов, которые стояли перед мировой экономикой перед кризисами 1998 и 2008 годов ", — отметил эксперт.
По его словам, ключевые страны не предложили решения этих проблем, и они накапливаются. "Единственным способом снять это напряжение, перезагрузить систему является война. Я имею в виду не прямая, горячая война. Но "экономика войны" отчасти решает эти проблемы", — считает Мухин.
Очередной, 48-й Всемирный экономический форум прошел в Давосе с 23 по 26 января.