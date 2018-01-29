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Экономика

Эксперт считает, что мировая экономика скатывается к "экономике войны"

17:4829.01.2018
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкЛоготип Центрального европейского банка во Франкфурте. Архивное фотоЛоготип Центрального европейского банка во Франкфурте. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Мировая экономика скатывается к тому, чтобы стать экономикой войны, заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, комментируя итоги прошедшего на прошлой неделе Всемирного экономического форума в Давосе.

Диагностическая очистная установка на территории компрессорной станции. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Как заявил Мухин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", участники форума "констатировали, что макроэкономика хороша, а мы должны решать микроэкономические проблемы, прежде всего", однако министры и американский президент Дональд Трамп призывали инвесторов вкладываться в их страны. "Все это напоминало ярмарку тщеславия, простите", — сказал политолог.

"Потому что на самом деле речь о непризнании одного факта: у нас сейчас мировая экономика скатывается к тому, чтобы стать экономикой войны. И связано с нерешаемостью и нерешенностью практически всех проблем и вызовов, которые стояли перед мировой экономикой перед кризисами 1998 и 2008 годов ", — отметил эксперт.

По его словам, ключевые страны не предложили решения этих проблем, и они накапливаются. "Единственным способом снять это напряжение, перезагрузить систему является война. Я имею в виду не прямая, горячая война. Но "экономика войны" отчасти решает эти проблемы", — считает Мухин.

Монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Он полагает, что симптомы этого можно наблюдать уже сейчас. Это, в частности, санкционное воздействие, с помощью которого США пытаются корректировать политику разных стран, в том числе Ирана, России; налаживание военного, экономическое и политического контроля над целыми территория и рынками, прежде всего главным рынком — ЕС, отметил эксперт.

Очередной, 48-й Всемирный экономический форум прошел в Давосе с 23 по 26 января.

Всемирный экономический форум
© РИА Новости, Инфографика
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Всемирный экономический форум

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Экономика
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Austin.Powers.007i.ster
i.ster, Почему, только Россию, в реальности речь идет о всех странах Планеты, зазнались все без исключения политические лидеры, и у каждого свой собственный меркантильный интерес, а вот Россия как раз таки на фоне всех остальных, выступает связующим звеном в урегулирование возникших разногласий в содружестве общемировых глупостей, которые семимильными шагами приближают Мир к военным конфликтам, во всех сферах без исключения.

P.S.: Неужели не хватает, тех денег и привилегий, которыми наделены руководители всех стран мира, что стоит устраивать гонку, и мерило сил в Экономике и оборонной промышленности, почему люди простые должны расплачиваться, и становиться заложниками ситуации, простые граждане планеты Земля желают просто спокойно жить, спокойной и размеренной жизнью, с уверенностью в завтрашнем дне, без всякого беспокойства.
18:14
29.01.2018
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maxskerdi.ster
i.ster, Как показывает история, Россия всегда права.
18:19
29.01.2018
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