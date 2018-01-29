Смоленская таможня задержала 120 тонн овощей и фруктов из Турции и Польши

БРЯНСК, 29 янв – РИА Новости. Смоленские таможенники задержали шесть грузовиков с турецкими томатами и польскими фруктами, которые незаконно ввозились на территорию РФ со стороны Белоруссии, общий вес груза составил больше 120 тонн, сообщает пресс-служба ведомства.

"За два прошедших выходных дня, 27 и 28 января 2018 года, смоленскими таможенниками в рамках работы мобильных групп на трассе М1 "Брест — Москва" задержано шесть грузовиков с турецкими овощами и польскими фруктами. Общий вес перемещаемого груза составил более 120 тонн", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в двух грузовиках из Белоруссии в Россию ввозились польские яблоки без сопроводительных документов, а в третьем под видом медикаментов — груши из Польши. В трех других грузовиках без необходимых документов перевозили 60 тонн свежих турецких томатов.

Перевозчиков ждут штрафы от 50 до 300 тысяч рублей, фрукты общим весом порядка 60 тонн будут уничтожены, пояснили в таможне.

Дальнейшую судьбу томатов после проверки решит управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. Как пояснили в таможне, несмотря на то, что Россия с 1 ноября 2017 года отменила жесткий запрет на импорт томатов из Турции, ограничения для ряда производителей все еще остаются. В конкретном же случае томаты вообще перевозились под видом повидла или вообще без документов.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года.