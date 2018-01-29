Украинский министр предупредил об угрозе дефолта без поддержки МВФ

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Прекращение сотрудничества с МВФ грозит Украине дефолтом, заявил в интервью изданию "Обозреватель" министр социальной политики страны Андрей Рева.

"Если мы прекращаем сотрудничать с фондом, они говорят: "Нет вопросов, тогда возвращайте деньги". Вот тогда нам придется либо забрать средства из бюджета, либо объявить дефолт", — сказал министр.

Рева выступил за то, чтобы Украина продолжала работать с фондом. "Правильный выход — проводить реформы и перекредитовываться, чтобы экономика не ощутила на себе бремя внешних выплат", — заявил он.

Девятнадцатого января замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб предупредил, что страна может прекратить сотрудничество с МВФ, если до июля не получит очередной транш.

Позднее президент Петр Порошенко заверил, что Киев готов взаимодействовать с фондом. По его словам, Украина на 80% выполнила свои обязательства перед МВФ и ждет очередной денежный перевод до апреля.

Четырехлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Киеву 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года Украине перечислили первый транш в пять миллиардов долларов, а в августе того же года — второй — на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах страна получила по одному траншу на миллиард долларов каждый.

Сотрудничество с МВФ особенно важно для Украины, поскольку в ближайшие три года страна должна выплатить более 16 миллиардов долларов по внешним долгам. В 2019 и 2020 годах из-за пиковых выплат ожидается формирование дефицита сводного платежного баланса и сокращение золотовалютных резервов.