Промсвязьбанк требует от миноритариев вернуть 16 миллиардов рублей

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Сумма денежных требований Промсвязьбанка к трем негосударственным пенсионным фондам (НПФ), являвшимся акционерами банка, и четырем компаниям по иску о признании недействительными сделок по выходу из капитала банка превышает 16 миллиардов рублей, следует из опубликованного определения суда.
Ответчиками в иске Промсвязьбанка, поступившем в суд 22 января, указаны Promsvyaz Capital B.V., АО "НПФ "Будущее", АО "НПФ "Сафмар", АО "НПФ "Доверие", а также управляющие компании НПФ — ООО "УК Управление инвестициями", АО "Ай Кью Джи Управление Активами", АО "И Джи Капитал Партнерс". Истец требует признать недействительными договор от 14 декабря 2017 года и взаимосвязанные сделки, "опосредующие куплю-продажу акций". Кроме того, он просит применить последствия недействительности сделок.
В определении суда говорится, что все взаимосвязанные сделки, как утверждает истец, были совершены 14 декабря 2017 года, за один день до опубликования Банком России решения о санации Промсвязьбанка, в период с 18:13:59 по 18:49:31. При этом ответчики, как отмечает истец, знали о принятии решения Банком России, так как являлись крупнейшими миноритарными акционерами Промсвязьбанка, которым в совокупности принадлежало 20,02% обыкновенных акций банка. По мнению истца, недействительные сделки были совершены, в том числе на Московской бирже исключительно с целью создания видимости их законности.
По состоянию на 29 ноября прошлого года, до объявления о санации Промсвязьбанка, братья Ананьевы через Promsvyaz Capital B.V. владели 50,03% акций Промсвязьбанка, НПФ "Будущее" — 10%, НПФ "Сафмар" — 6,19%, НПФ "Доверие" — 3,81%. О санации Промсвязьбанка ЦБ объявил 15 декабря, а за день до объявления пенсионные фонды вышли из капитала банка. ЦБ в свою очередь сообщил, что намерен провести финансовое расследование сделок на бирже с бумагами банка накануне объявления о санации.