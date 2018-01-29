Промсвязьбанк требует от миноритариев вернуть 16 миллиардов рублей

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Сумма денежных требований Промсвязьбанка к трем негосударственным пенсионным фондам (НПФ), являвшимся акционерами банка, и четырем компаниям по иску о признании недействительными сделок по выходу из капитала банка превышает 16 миллиардов рублей, следует из опубликованного определения суда.

"В порядке применения последствий недействительности истец просит взыскать более 16 миллиардов рублей со всех ответчиков", — говорится в судебном акте.

Ответчиками в иске Промсвязьбанка, поступившем в суд 22 января, указаны Promsvyaz Capital B.V., АО "НПФ "Будущее", АО "НПФ "Сафмар", АО "НПФ "Доверие", а также управляющие компании НПФ — ООО "УК Управление инвестициями", АО "Ай Кью Джи Управление Активами", АО "И Джи Капитал Партнерс". Истец требует признать недействительными договор от 14 декабря 2017 года и взаимосвязанные сделки, "опосредующие куплю-продажу акций". Кроме того, он просит применить последствия недействительности сделок.

В определении суда говорится, что все взаимосвязанные сделки, как утверждает истец, были совершены 14 декабря 2017 года, за один день до опубликования Банком России решения о санации Промсвязьбанка, в период с 18:13:59 по 18:49:31. При этом ответчики, как отмечает истец, знали о принятии решения Банком России, так как являлись крупнейшими миноритарными акционерами Промсвязьбанка, которым в совокупности принадлежало 20,02% обыкновенных акций банка. По мнению истца, недействительные сделки были совершены, в том числе на Московской бирже исключительно с целью создания видимости их законности.

Арбитраж Москвы отказал Промсвязьбанку в принятии обеспечительных мер по иску. Истец просил запретить ему исполнять требования АО "И Джи Капитал Партнерс", доверительного управляющего НПФ "Будущее", о возврате открытых в Промсвязьбанке депозитов и суммы начисленных процентов на суммы депозитов в общем размере более 12,4 миллиарда рублей. Суд, в частности, указал, что истец не привел доводов относительно объема ответственности именно АО "И Джи Капитал Партнерс" и АО "НПФ "Будущее" при общих требованиях к семи ответчикам на 16 миллиардов рублей. Предварительные слушания по делу назначены на 22 февраля.

По состоянию на 29 ноября прошлого года, до объявления о санации Промсвязьбанка, братья Ананьевы через Promsvyaz Capital B.V. владели 50,03% акций Промсвязьбанка, НПФ "Будущее" — 10%, НПФ "Сафмар" — 6,19%, НПФ "Доверие" — 3,81%. О санации Промсвязьбанка ЦБ объявил 15 декабря, а за день до объявления пенсионные фонды вышли из капитала банка. ЦБ в свою очередь сообщил, что намерен провести финансовое расследование сделок на бирже с бумагами банка накануне объявления о санации.

В январе стало известно, что на базе Промсвязьбанка будет создан опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Банковское сопровождение гособоронзаказа будет осуществляться одновременно с обычными операциями банка. В собственность РФ Промсвязьбанк будет передан в течение первого квартала 2018 года, тогда же он будет докапитализирован.