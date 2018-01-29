Медведев утвердил стратегию развития промышленности по переработке отходов

ГОРКИ (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 29 янв — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что подписал стратегию развития промышленности по переработке, утилизации, отходов производства на период до 2030 года.

"Я утвердил стратегию развития промышленности по переработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства на период до 2030 года. В ней определены задачи на долгосрочную перспективу и план того, как мы будем работать", — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

По его словам, масштабы промышленных отходов огромны.

"Переработка и утилизация отходов — отдельная, масштабная задача для нашей промышленности. По сути, речь идет о создании новой отрасли, которая позволит вовлекать во вторичный оборот дополнительные ресурсы, конечно, должна снизить объемы захоронений таких промышленных отходов, поскольку это тоже часто приводит к неблагоприятным экологическим последствиям", — добавил премьер-министр.

Медведев отметил, что создание новой отрасли по переработке и утилизации отходов потребует совершенствования законодательной базы, внедрение новых технологий, для чего и утверждена стратегия.

Глава правительства напомнил, что прошлый год был Годом экологии. "Важное место в экологическом движении и в целом в вопросах экологии принадлежит теме переработке отходов, причем это касается не только бытовых отходов, о которых много говорят, это действительно резонансная и достаточно сложная тема, но и отходов промышленных, потому что их масштабы огромны", — отметил Медведев.