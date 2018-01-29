"Силовые машины" считают странным, что у США нет претензий к Siemens

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. "Силовые машины" считают странным, что из-за крымских турбин под санкции США попали они, а претензий к Siemens нет, следует из официального заявления российской компании.
Siemens летом 2017 года заявил, что четыре его турбины были незаконно поставлены в Крым. Как отмечается в заявлении "Силовых машин", турбины СТГТ были переданы по контракту ОАО "ВО "Технопромэкспорт", но в дальнейшем, как выяснилось, в нарушение условий контракта, эти агрегаты были доставлены в Крым. "Силовые машины" заявляют, что не имели никакого отношения к заключению этого контракта.
"При этом, компании Siemens органами власти США не предъявлено никаких претензий, и она не включена в санкционный список. Не правда ли, странная логика? Видимо, наказана должна быть российская компания, даже если она к этому никакого отношения не имеет", — сказано в официальном заявлении "Силовых машин".