Минфин не видит причин для повышения минимальных цен на водку и коньяк

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Минфин РФ не видит предпосылок для повышения в 2018 году минимальных розничных цен (МРЦ) на водку и коньяк, сообщила журналистам начальник отдела акцизов Минфина РФ Нина Нечипорук.

"Повышение МРЦ, как правило, обусловлено повышением акцизов. На ближайшие два года у нас акцизы заморожены, поэтому с этой точки зрения нет причин поднимать минимальные розничные цены", — сказала Нечипорук.

"Другое дело, что там не только учитывается акциз в цене, но и затраты на сырье и так далее. Но я не думаю, что это существенная часть цены, которая может привести к дополнительному повышению", — добавила она.

Минимальные розничные цены являются инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. Сейчас в России устанавливаются минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк, а также на игристые вина и шампанское. МРЦ на водку сейчас составляет 205 рублей за бутылку объемом 0,5 литра, на коньяк — 371 рубль.