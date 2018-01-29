МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Исследовательская организация, финансируемая крупными немецкими автопроизводителями, предположительно, проводила эксперименты на людях, при которых обследуемые вдыхали двуокись азота с целью установить влияние выхлопных газов на организм здорового человека, сообщила газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на доклад организации.

По данным издания, данные тесты проводило "Европейское исследовательское объединение по защите окружающей среды и здоровья в транспортном секторе (Europäische Forschungsvereinigung für Umwelt und Gesundheit im Transportsektor, EUGT). Финансирование EUGT осуществляли немецкие автоконцерны Volkswagen, Daimler и BMW.

В опубликованном в 2016 году докладе организации сообщается, что исследования проводились в Университетской клинике Ахена в 2012-2015 годах. В рамках данных тестов 25 молодых и здоровых людей в течение нескольких часов вдыхали газ в различных концентрациях и после этого проходили обследования. По итогам тестов исследователи EUGT пришли к выводу, что нельзя установить влияния газа на организм.

Как заявил руководитель организации Томас Краус, информативность данного исследования ограничена, так как результаты нельзя распространять на все население, а двуокись азота является лишь одной из составляющих выхлопных газов. Концерн Daimler уже дистанцировался от данного исследования и жестко его осудил.

Несколько дней назад объединение EUGT уже становилось объектом критики, когда в СМИ появились сообщения о том, что эксперименты с вдыханием выхлопов проводились над обезьянами в США по заказу организации.

Лоббистская группа EUGT была основана в 2007 году концернами Volkswagen, Daimler, BMW при участии Bosch и прекратила свое существование в середине 2017 года.