В США поняли, что российская экономика справляется с шоками, заявили в АРДС

ВАШИНГТОН, 29 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Американские компании, работающие в РФ, поняли, что российская экономика может приспосабливаться и справляться с шоками, заявил в интервью РИА Новости президент и генеральный директор Американо-российского делового совета (АРДС) Дэниел Расселл.

"Большинство фирм, входящих в состав АРДС, начали работать на российском рынке еще до финансовых кризисов 1998 и 2008 годов. Поэтому они уже поняли, что экономика РФ может приспосабливаться и справляться с шоками", — сказал он.

Расселл подчеркнул, что "фундаментальные факторы, которые, собственно, и привлекли эти компании в Россию, остались неизменными". Он отметил, что "Россия по-прежнему богата энергетическими ресурсами, и не только нефтью и газом, богата людьми".

Как отметил глава АРДС, "совет и входящие в него компании продолжают активную деятельность и по-прежнему привержены работе на российском рынке". По его словам, "в последние три года американские компании адаптировались к двойным рискам, исходившим от снижения мировых цен на нефть, а также санкций в отношении РФ и ответных мер со стороны Москвы".

"В принципе, международные компании сделали то же самое, что и российские, а именно сократили операционные расходы и приспособились к новым экономическим реалиям", — добавил он.

В АРДС входят как крупнейшие международные компании из списка Fortune Global 500, так и узкопрофильные организации, специализирующиеся на отдельных отраслях российского и американского рынка, а также ряд российских компаний, заинтересованных в развитии бизнеса на международном уровне.

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