ОНПЗ смонтировал колонное оборудование установки замедленного коксования

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Сверхгабаритное колонное оборудование — две коксовые камеры и фракционирующая колонна смонтированы на площадке строительства установки замедленного коксования (УЗК) на Омском НПЗ, сообщает пресс-служба "Газпром нефти".

Установленное оборудование обеспечит рост производства светлых нефтепродуктов из гудрона и других тяжелых остатков.

Как отметили в пресс-службе, ввод УЗК в работу запланирован на 2020 год и входит в число ключевых проектов модернизации Омского НПЗ, которую с 2008 года продолжает "Газпром нефть".

"Вместе с другими проектами второго этапа модернизации завода УЗК повысит глубину переработки до 97%, и до 80% — выход светлых нефтепродуктов. Мощность новой УЗК по сырью составит 2 миллиона тонн в год, она также увеличит производство высококачественного сырья для алюминиевой промышленности — нефтяного кокса", — отметили в компании.

Масса смонтированного оборудования превышает 1200 тонн. Такие сверхгабаритные аппараты были впервые изготовлены в России специалистами предприятия "Волгограднефтемаш". Доставка оборудования в Омск прошла через Балтийское, Северное и Норвежское моря, частично по Северному морскому пути.