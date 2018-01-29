ВАШИНГТОН, 29 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Международный бизнес надеется, что РФ после выборов президента страны продолжит реформы, направленные на улучшение делового климата, заявил в интервью РИА Новости президент и генеральный директор Американо-российского делового совета (АРДС) Дэниел Расселл.
По его словам, "Россия уже достигла существенного прогресса в этом направлении". В частности, отметил он, в докладе Всемирного банка Doing Business страна "поднялась со 120-го места в 2011-м году на 35-е в 2017-м, и это выдающийся результат".
В то же время Расселл подчеркнул необходимость решения многих серьезных вопросов. В частности, он выделил важность улучшения рыночных условий с точки зрения развития конкуренции, а также установления правительством правил госзакупок, которые позволяли бы иностранным компаниям конкурировать с российскими в рамках различных тендеров.
В АРДС входят как крупнейшие международные компании из списка Fortune Global 500, так и узкопрофильные организации, специализирующиеся на отдельных отраслях российского и американского рынков, а также ряд российских компаний, заинтересованных в развитии бизнеса на международном уровне.