ВАШИНГТОН, 29 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Международный бизнес надеется, что РФ после выборов президента страны продолжит реформы, направленные на улучшение делового климата, заявил в интервью РИА Новости президент и генеральный директор Американо-российского делового совета (АРДС) Дэниел Расселл.

Отвечая на вопрос об ожиданиях американского бизнеса в связи с предстоящими выборами, Расселл, до июля 2013 года занимавший пост заместителя помощника госсекретаря США, отметил, что их исход "будет зависеть от решения российского народа". "Что же касается международного делового сообщества, то оно надеется, что российское руководство продолжит реализацию серьезных преобразований, направленных на улучшение делового климата и увеличение притока иностранных инвестиций", — сказал глава АРДС.

По его словам, "Россия уже достигла существенного прогресса в этом направлении". В частности, отметил он, в докладе Всемирного банка Doing Business страна "поднялась со 120-го места в 2011-м году на 35-е в 2017-м, и это выдающийся результат".

В то же время Расселл подчеркнул необходимость решения многих серьезных вопросов. В частности, он выделил важность улучшения рыночных условий с точки зрения развития конкуренции, а также установления правительством правил госзакупок, которые позволяли бы иностранным компаниям конкурировать с российскими в рамках различных тендеров.

В АРДС входят как крупнейшие международные компании из списка Fortune Global 500, так и узкопрофильные организации, специализирующиеся на отдельных отраслях российского и американского рынков, а также ряд российских компаний, заинтересованных в развитии бизнеса на международном уровне.

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