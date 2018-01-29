Курс евро превысил отметку в 70 рублей впервые с декабря

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Рубль перешел к снижению против доллара и усилил падение к евро на фоне дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.25 мск рос на 2 копейки — до 56,3 рубля (на открытии торгов доллар снижался на 3 копейки), курс евро увеличивался на 9 копеек — до 69,88 рубля (уже поднимался до 70,005 рубля – максимум с 7 декабря 2017 года), следует из данных Московской биржи.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,24% — до 69,98 доллара за баррель.