Торгпред России рассказал об условиях для отечественных инвесторов в Польше

ВАРШАВА, 29 янв – РИА Новости. Польские инвесторы в России чувствуют себя значительно лучше, чем российские в Польше, заявил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в Польше Владимир Нефедов.

"Цифры прямых инвестиций могут не впечатлить, но они есть. С одной стороны, их объем отражает достаточно скромный инвестиционный потенциал Польши, а с другой стороны — неблагоприятный климат, сложившийся в Польше для российских инвесторов", — сказал собеседник агентства.

В качестве хорошего примера развития польских инвестиционных проектов он привел Торуньский завод перевязочных материалов – TZMO, который уже несколько лет экспортирует и производит в России свои гигиенические и медицинские изделия под марками Bella, Sumi и другие. "Компания не только реализует свою продукцию через торговую сеть, но и выигрывает тендеры на госзаказы. В некоторых сегментах российского рынка на нее приходится до 60% продаж", — рассказал Нефедов.

Также, по его информации, польские инвесторы проявляли интерес к лесопромышленному комплексу и растениеводству. "Один из таких проектов сейчас находится в работе. Если все получится, то объем инвестиций может составить около 70 миллионов долларов. Есть еще один перспективный проект в области растениеводства. Его можно оценить в 80-100 миллионов долларов", — рассказал российский торгпред.

При этом дела обстоят хуже у российских инвесторов. "Что касается российских инвестиций, то в истекшем году я не отмечу сделок, за которые можно порадоваться и ими похвастаться", — сказал Нефедов. Он пояснил, что инвесторы "очень чувствительны к политике". "Для российских инвестиций в Польше климат нельзя назвать благоприятным. Польские власти всеми методами препятствовали участию российских инвестиций в топливно-энергетическом, химическом и металлургическом секторах национальной экономики. Отсюда и объем российских инвестиций в Польше крайне невелик – лишь 0,1% всех российских капиталовложений за рубежом", — рассказал собеседник агентства.

"Польские же инвесторы не боятся заходить к нам, в том числе потому, что подобной дискриминационной практики в России не наблюдается. Даже в самый острый период, когда вводились санкции и контрсанкции, видимого беспокойства польские инвесторы не проявляли. Мы как раз в этот период с ними неоднократно встречались, и они не высказывали никаких серьезных опасений", — заключил он.

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